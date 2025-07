Donkey Kong Bananza ontstond op verzoek van Super Mario Odyssey producer Yoshiaki Koizumi

Mocht je je afvragen wie je mag bedanken voor de nieuwe Donkey Kong-game die we vanaf volgende week kunnen spelen dan is het antwoord Yoshiaki Koizumi. In een interview met IGN is nu duidelijk geworden dat de legendarische producer achter Super Mario Odyssey het team pushte om de game te maken. Naast de producer van Super Mario Odyssey was Koizumi ook de regisseur achter Donkey Kong Jungle beat. In het interview verteld Nintendo assistent manager Kento Motokura het volgende over de ontwikkeling.

Het idee

“Nou, ik zou zeggen dat de oorspronkelijke aanleiding voor de ontwikkeling van Donkey Kong Bananza was toen mijn baas, meneer Koizumi, naar ons team kwam en ons vroeg om te overwegen een 3D Donkey Kong-game te maken. En dat was het moment waarop we beseften dat we eigenlijk veel meer over Donkey Kong moesten weten. Dus zijn we in gesprek gegaan met Miyamoto, de oorspronkelijke bedenker van het personage. Miyamoto heeft niet alleen gewerkt aan de Donkey Kong-games waarvoor hij zelf verantwoordelijk was, maar ook samengewerkt met Rare aan de Donkey Kong-games die zij hebben gemaakt. Voor hem kwamen er toen allerlei dingen naar boven, zoals de unieke acties die een echt krachtig personage als Donkey Kong kan uitvoeren dingen zoals het slaan op de grond of het blazen met zijn adem”.

Metokura ging ook in op de sloopmechanics in de game. De technologie erachter was al onderdeel van Super Mario Odyssey en na wat experimenten met Nintendo realiseerden ze dat Donkey Kong een goede match was voor de gameplay. Aan de hand hiervan zijn ze verder gegaan met Donkey Kong Bananza. Metokura vertelde vervolgens het volgende over de sloop gameplay.

Voxeltechnologie

“Ik sprak ook met Koizumi, die als regisseur had gewerkt aan Jungle Beat. Voor hem was een belangrijk onderscheidend kenmerk van Donkey Kong vergeleken met Mario dat hij langere en sterkere armen heeft. We hebben al deze unieke eigenschappen van Donkey Kong genomen en nagedacht over hoe we die tot uiting konden laten komen in een nieuw spel. Rond diezelfde tijd was er een programmeur in ons team die aan het experimenteren was met voxeltechnologie. We hadden deze voxeltechnologie eerder al gebruikt in bepaalde delen van Super Mario Odyssey. Bijvoorbeeld wanneer je je een weg kon graven door kaas in het Luncheon Kingdom, of door sneeuw kon ploegen in het Snow Kingdom. Die programmeur voerde allerlei technische experimenten uit waarbij je bijvoorbeeld met voxels kon gooien of er een gat in kon maken nadat je ze had geraakt”.

Toen we ons realiseerden dat Donkey Kong’s unieke eigenschappen, zijn kracht en zijn grote, lange armen goed samengingen met de mogelijkheden van voxeltechnologie, zagen we dat dit een sterke combinatie was. Dat bracht ons op het idee om vernietiging tot een kernonderdeel van de gameplay te maken in deze titel. Zo zijn we dus van de eerste kans om aan dit project te werken gekomen tot het ontwikkelen van het concept dat ons tot het einde heeft geleid.”

Volgende week donderdag op 17 juli kunnen we dan eindelijk met de game aan de slag. Tegen die tijd kunnen we goed zien hoe Banaza zich tegenover Odyssey verhoudt of wie weet zelfs overtreft. Heb jij ook zo’n zin in de launch van Donkey Kong Bananza? Laat het weten in de reacties!