Farm Together 2 is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch (2)

Het is pas een paar weken bekend dat Farm Together 2 op vrijdag 11 juli naar de Nintendo Switch moest komen. Echter was het spel tot vanochtend nog niet in de Nintendo eShop te vinden, maar gelukkig loont het wachten altijd! Ontwikkelaar en uitgever Milkstone Studios heeft namelijk via X laten weten dat het vervolg van Farm Together zoals beloofd nu toch echt speelbaar is op Nintendo’s hybride console. De game gaat voor een bedrag van €25,99 over de digitale toonbank. Uiteraard is deze titel ook speelbaar op de Switch 2, al is er geen specifieke editie voor Nintendo’s nieuwste spelcomputer uitgekomen. Ondanks dat zijn er wel wat extra kwaliteitsopties beschikbaar.

Farm Together 2 belooft in alle opzichten beter te zijn dan z’n voorganger en daardoor is dit nieuwe deel de beste manier om van jouw eigen boerderij te genieten. Zoals je verwacht kun je in deze titel onder andere gewassen verbouwen, bomen planten en voor de dieren zorgen. Daarbij is het mogelijk om samen met vrienden een boerderij te beginnen en natuurlijk ook je avatar aan te passen. Evenals is het interieur van jouw huis te versieren, kun je door middel van het terraformingsysteem het landschapsarchitectuur veranderen en kun je zelfs de stad bezoeken. Dat klinkt alsof er genoeg te doen is, toch?