Octodad krijgt een fysieke release voor de Nintendo Switch

Na jaren digitaal beschikbaar zijn geweest, krijgt Octodad: Dadliest Catch eindelijk een fysieke release op de Nintendo Switch.

De game verscheen oorspronkelijk in 2017 voor de console en was sindsdien enkel digitaal verkrijgbaar. Nu brengt Limited Run Games de langverwachte fysieke versie uit. Er zijn op dit moment geen plannen voor speciale edities, maar voor verzamelaars en liefhebbers van fysieke games is dit een welkome toevoeging. Voor wie de game niet kent: Octodad: Dadliest Catch is een game waarin spelers in de huid kruipen van Octodad, een octopus die zich voordoet als mens. Zijn dagelijks leven bestaat uit simpele taken, die door zijn onhandige tentakels veranderen in chaotische uitdagingen terwijl hij tegelijkertijd zijn ware identiteit verborgen moet houden voor zijn familie. De fysieke editie van Octodad: Dadliest Catch is vanaf 18 juli 2025 beschikbaar voor pre-order via Limited Run Games.

Ga jij voor de fysieke release? Laat het weten in de reacties!