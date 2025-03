MainFrames is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Augustus vorig jaar werd er bekendgemaakt dat MainFrames begin 2025 naar Nintendo’s hybride console zou komen. Gelukkig wisten de makers zich aan hun woord te houden, want sinds gisteren hoeven Switch-bezitters niet meer te wachten op dit puzzel-platformspel. Om te vieren dat de game 6 maart verscheen, kwam er natuurlijk ook een releasetrailer online. Deze kun je onderaan het artikel bekijken. De titel is dus vanaf nu te koop in de eShop voor een bedrag van €12,99, al krijg je momenteel 25% korting op jouw aankoop.

In MainFrames kruip je in de plastic behuizing van het personage Floppy. Dit kleine beetje geheugen is in dit spel op een avontuurlijke wijze opzoek naar zijn eigen plek in een digitale wereld. Het zal je dan ook niks verbazen dat je door vensters boven een bureaublad in een computer huppelt. Dit allemaal wordt ondersteunt door diverse platformuitdagingen, vernieuwende spelmechanieken en een heerlijke soundtrack. Ben jij er klaar voor om op de enter-knop te klikken en deze wereld in te duiken?