Nieuwe amiibo voor Monster Hunter Stories 3 op komst

Tokyo Game Show is in volle gang en vanaf de beursvloer komt er dan ook redelijk wat nieuws naar boven. Zoals hoe de demo van Resident Evil Requiem draait, maar een bericht op Reddit onthult ook drie nieuwe amiibo. Capcom heeft namelijk Monster Hunter Stories 3 speelbaar staan, maar het blijkt dat daar ook weer speciale amiibo voor gaan verschijnen. Eerder gebeurde dit ook al voor de vorige games in de serie, dus het zou niet heel gek zijn.

Onderstaande afbeelding komt uit het bericht van Reddit en laat drie compleet nieuwe designs zien. Het lijkt er op dat deze amiibo ook weer een stuk groter worden dan normale designs, maar ze zien er zeker vet uit. De drie amiibo hebben de designs van het Ratha V monster, een Palamute en een Razewing Ratha. Wanneer deze drie amiibo moeten verschijnen is onbekend, ze zijn sowieso nog niet officieel door Capcom of Nintendo onthuld.