The Winter Ball-update aangekondigd voor Disney Dreamlight Valley

Na de betaalde Wishblossom Ranch-uitbreiding voor Disney Dreamlight Valley van november is er alweer een nieuwe feestelijke winter-update aangekondigd. Gameloft maakt op X bekend dat The Winter Ball-update op 10 december verschijnt:

Snowflakes, sparkles, and a little holiday magic! Celebrate the season and enjoy a magical winter adventure with Cinderella in The Winter Ball update, arriving December 10! ❄️ pic.twitter.com/fORzdtpqGQ — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) December 1, 2025

The Winter Ball is een gratis update en voegt een hoop nieuwe dingen toe. De belangrijkste is misschien wel de komst van een iconische Disney prinses: Assepoester! Uiteraard met de bijbehorende Vriendschapsmissies. Andere toevoegingen zijn onder andere het Winter Warmth Star Path, een DreamTeams-functie en diverse Quality of Life-verbeteringen. Wil je meer over de inhoud van The Winter Ball-uitbreiding lezen? Neem dan een kijkje op de officiële website!