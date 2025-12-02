Dragapult in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Afgelopen weekend vond de tweede en daarmee laatste ronde van het Tera Raid Battle-event met Goodra in Pokémon Scarlet en Violet plaats. Inmiddels is het volgende event aangekondigd. Dit keer zal Dragapult beschikbaar zijn in 7-star Raids. Deze zal als Tera Type Dragon hebben. Zoals gebruikelijk bezit Dragapult de Mightiest Mark. Door in je eentje of samen met anderen de strijd met Dragapult aan te gaan heb je de kans om Dragapult te verslaan. Als dat lukt, dan mag je eenmaal per savefile Dragapult vangen.

Dit event verloopt in twee rondes. De eerste is van vrijdag 5 december 2025 om 01.00 uur tot maandag 8 december 2025 om 00.59 uur. Vervolgens loopt de tweede ronde van vrijdag 12 december 2025 om 01.00 uur tot maandag 15 december 2025 om 00.59 uur. Deze laatste ronde gaat gepaard met Blissey in 5-star Raid.

Omdat het een 7-star Raid betreft, moet je het verhaal en postgame uitgespeeld hebben. Anders zal je hem zelf niet kunnen vinden op de kaart. Daarentegen is er de mogelijkheid om andermans Raid te joinen. Op de kaart zijn deze speciale Raids te herkennen aan hun bijzondere aura. Maar als allereerste zal je in het menu het nieuwste Poké News moeten ophalen of moeten verbinden met het internet. Op die manier haal je het nieuwste event binnen.

Ga jij de strijd aan met Dragapult?