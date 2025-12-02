Nintendo deelt de hoogtepunten van november

Elke maand deelt Nintendo de hoogtepunten van de afgelopen maand. Het filmpje met alle hoogtepunten op de Nintendo Switch (2) van november kan je hieronder bekijken. Het was een drukke maand met een hoop hoogtepunten. Zo bracht Nintendo Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (review) en Kirby Air Riders (review) uit. Ook kwam het langverwachte Inazuma Eleven: Victory Road na veel uitstel eindelijk uit. Andere games in het filmpje zijn onder andere Yakuza Kiwami 1 en 2 voor de Nintendo Switch 2, de Switch 2-versie van Dave the Diver en Dragon Ball: Sparking! Zero (review). En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Bekijk dus zeker onderstaand filmpje!

Wat zijn jouw hoogtepunten op de Nintendo Switch (2) van de maand november? Laat het ons weten in de reacties hieronder!