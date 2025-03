[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 10

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Everhood 2

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 4 maart 2025

Everhood 2 is het vervolg op het eerste deel van de psychedelische ritme actie RPG Everhood. Het zal wederom van alles zijn, waaronder een zeer unieke psychedelische ervaring. Betreed de wereld van Everhood, waar je de kleur van je ziel ontdekt en wat er zich achter de sluier van de dood bevind. Een mysterieuze raaf vergezeld je op je reis door deze vreemde wereld, welke heeft besloten dat jij waardig genoeg bent om de Mind Dragon te verslaan. Ga gekleurde muziekgevechten aan op meer dan 100 muzieknummers, overwin het onoverwinnelijke en kom een hele groep aan excentrieke personages tegen. Ben jij gek genoeg?

Sorry we’re closed

Prijs in de Nintendo eShop: €24,50– 6 maart 2025

Sorry We’re Closed kwam oorspronkelijk afgelopen november naar Steam, waar het sindsdien overweldigend positieve reviews ontvangen heeft. Sommigen van deze reviews zetten het in hetzelfde rijtje als andere grote in het horror-genre, zoals Resident Evil en Silent Hill. Het verhaal volgt Michelle in haar laatste dagen terwijl ze een vloek probeert te breken die op haar is geplaatst door een machtige demon. Help (of hinder) de vele personages in het leven van Michelle terwijl je je vrijheid probeert terug te krijgen en de dood uit handen probeert te blijven.

Michelle’s tijd is verdeeld tussen de gevaarlijke duivels wereld en haar eigen buurt. In de duivelse wereld zal ze haar helhond pistool geladen moeten houden om de vele gevaren van zich af te houden, terwijl ze in haar eigen buurt met de lokale bevolking praat en de geheimen tussen werelden probeert te vinden. Dit door middel van de kracht van het derde oog, waarmee geheimen zich blootgeven… Weet jij Michelle’s avontuur tot een goed einde te brengen?

Suikoden I & II HD Remaster

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99– 6 maart 2025

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune & Dunan Unification Wars moet, zoals de naam al zegt, een HD-remaster worden van de eerste twee Suikoden-games. Suikoden is een Japanse RPG die in 1995 uitkwam voor de PlayStation en in 1998 een vervolg kreeg. De games kregen nooit de status van bijvoorbeeld een Final Fantasy of Dragon Quest, maar wist toch trouwe fans te vinden. Deze remake bevat nieuwe geüpgrade HD illustraties en achtergrondillustraties, hebben nieuwe pixelanimaties gekregen en nieuwe geluidseffecten. Om de game verder klaar te stomen voor 2025 is er nu automatisch opslaan toegevoegd, kun je gevechten versnellen en gesprekken tussen personages teruglezen.

Suikoden I speelt zich af in een land waar een ooit beroemde held het land regeert, welke daarna helaas veranderd in een gewelddadige tiran. Het rijk raakt in verval en een bevrijdingsleger komt langzaam in opstand tegen dit onderdrukkende bewind. Eén voor één komen de 108(!) sterren van deze game samen, welke zo het lot van de geschiedenis kunnen bepalen.

Suikoden II vertelt het verhaal van een held en zijn vriend Jowy, welke lid zijn van de Jeugdbrigade van de Eenhoorn. Deze nam deel aan een slepend grensconflict tussen het Hooglandkoninkrijk en de Stadstaten van Jowston. Een paar maanden eerder was er een wapenstilstand getekend tussen de twee strijdende kampen, die beide blij waren dat er een einde kwam aan de gevechten. Maar verborgen onder de kortstondige vrede bleef het vuur van een nieuwe oorlog smeulen…

Wat verder verschijnt in de week van 3 tot en met 9 maart

3 maart – Destino Indomable

4 maart – Carmen Sandiego

4 maart – Heroes of Loot: Gaunlet of Power

4 maart – Ball-it Hell

5 maart – Sprout Valley – Friends Forever Expansion

5 maart – Cyber Quest

5 maart – Alruna and the Necro-industralists

5 maart – O.W.L. Project 2

6 maart – Despera Drops

6 maart – Morkull: Ragasts’s Rage

6 maart – Main Frames

6 maart – Spy Guy: Cosmos

6 maart – Go Fight Fantastic!

6 maart – Maligant Survivors

6 maart – Choko Nana!

6 maart – Dark Passion: Anime Match Puzzles

6 maart – AlterAge

6 maart – Never 7 – The End of Infinity

6 maart – Ever 17 – The Out of Infinity

6 maart – Never 7 & Ever 17 Bundle

6 maart – Guno’s Skateboard Run

6 maart – Cats & Seek – Dino Park

6 maart – Jump Race

6 maart – Monstrix: The Card Shop

6 maart – Aery: Dream Land

6 maart – Golden Warden

6 maart – Kawaii Girls

6 maart – Solid Void: Nature Puzzles

6 maart – Korean Drone Flying Tour – Gangneung City

6 maart – Puzzle Lights and Mushrooms 1000

6 maart – Grab It! Crane Game

6 maart – Abyss Seeker – What Do You See Deep In The Abyss

6 maart – EGG CONSOLE ‘The Legend Of heroes Sage’ PC-8801

6 maart – Sanguis Luna

6 maart – Pirate Trails

7 maart – Sweet Bakery Tycoon – Upgrade Edition

7 maart – Bowling Fever – Super Edition

7 maart – Kamikaze Lassplanes

7 maart – Sugardew Island

7 maart – Uragun

7 maart – Go Kart Mania – Super Edition

7 maart – Material Evidence

7 maart – Cash Guardian: Collector Operation ‘Capital Defense’

8 maart – Wheel of Words: Crossword

