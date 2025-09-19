Trails in the Sky 1st Chapter remake nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch 2 en Switch

Falcom en GungHo hebben vandaag de remake van The Legend of Heroes: Trails in the Sky 1st Chapter uitgebracht voor de Nintendo Switch 2 en Switch. samen met lancering is er ook een nieuwe trailer verschenen.

De klassieker, die de start vormde van de populaire Trails-serie, is volledig opnieuw opgebouwd in 3D. Bekende personages als Estelle en Joshua hebben vernieuwde designs gekregen, terwijl de wereld van het Liberl Kingdom nu nog gedetailleerder tot leven komt. Spelers kunnen soepel schakelen tussen veldactie en turn-based gevechten, waarbij speciale aanvallen (Crafts) en magie (Arts) spectaculair in beeld worden gebracht. Naast het hoofdverhaal zijn er tal van sidequests en activiteiten die de reis nog uitgebreider maken. Het avontuur volgt Estelle en Joshua, die na de mysterieuze verdwijning van hun vader een tocht maken vol gevaren, ontmoetingen en ontdekkingen.

Ga jij opnieuw Liberl verkennen met deze remake? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!