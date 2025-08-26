Drie eerdere Kirby-thema’s thema’s keren terug in 49e Grand Prix van Tetris 99

Begin deze maand kregen spelers van Tetris 99 de mogelijkheid om in dat spel een thema van Donkey Kong Bananza te ontgrendelen. Het ging om een gloednieuw thema en dat is eigenlijk bijna altijd wel het geval. Echter zullen er tijdens de 49e Grand Prix drie eerdere Kirby-thema’s terugkeren. Het is natuurlijk niet mogelijk om deze thema’s te ontgrendelen als je ze de vorige keer al bemachtigd hebt, maar als je ze gemist hebt dan is dit je kans! Je hoeft namelijk niet zoals gewoonlijk 100 eventpunten te verzamelen, aangezien 20 ditmaal al voldoende is.

Maar om welke thema’s van Kirby gaat het eigenlijk precies? Tijdens de 49e Grand Prix zijn de thema’s van Kirby en de Vergeten Wereld, Kirby’s Dream Buffet en Kirby’s Return to Dream Land Deluxe vrij te spelen. Het evenement duurt trouwens net zo lang als altijd, maar is verdeeld in drie rondes. Daarom zul je er iets meer vaart achter moeten zetten als je alles wilt ontgrendelen. Hieronder zie je exact wanneer je welk thema kunt bemachtigen:

Het thema van Kirby en de Vergeten Wereld – van vrijdag 29 augustus om 09:00 uur tot en met zondag 31 augustus om 08:59 uur.

Het thema van Kirby’s Dream Buffet – van zondag 31 augustus om 09:00 uur tot en met maandag 1 september om 08:59 uur.

Het thema van Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – van maandag 1 september om 09:00 tot en met dinsdag 2 september 08:59 uur.