Corpse Party II: Darkness Distortion vertraagd naar 2026

In hetzelfde persbericht met de aankondiging van de Westerse release voor het Corpse Party Tetralogy Pack staat ook vermeld dat de release van Corpse Party II: Darkness Distortion is uitgesteld naar 2026. Het lijkt wel een déjà-vu van het bericht van oktober 2024. Toen schreven we over uitstel van dit vervolg naar 2025. Ook nu wordt de game uitgesteld om het ontwikkelteam meer tijd te geven om aan de kwaliteit te werken. Dit moet ervoor zorgen dat het volgende deel de nalatenschap van Corpse Party eer aandoet en het spelers de grootste griezelervaring tot nu toe biedt. Bovendien komt er door de extra tijd ook een PlayStation 5-versie van de game, naast de eerder aangekondigde releases voor Nintendo Switch, PlayStation 4 en pc via Steam.

Corpse Party II: Darkness Distortion werd begin 2024 aangekondigd en stond gepland voor een release in de herfst van dat jaar. Maar dat werd al 2025 en nu schuift de release op naar 2026. Wanneer er meer nieuws is over een releasewindow houden we jullie op de hoogte.

Waar gaat Corpse Party II: Darkness Distortion over?

Corpse Party II is het vervolg op een game die inmiddels is uitgegroeid tot een cultklassieker, met nieuwe personages, een nieuwe setting en een nieuwe vloek. De game speelt zich af in het Amare Est Vivere-ziekenhuis, waar niets is wat het lijkt. Jij volgt drie scholieren, waaronder een streamer die een urban legend wil debunken: de legende “Ayame’s Mercy.” Dat loopt echter niet helemaal volgens plan, en de drie meiden roepen een kwaadaardige vloek op zich af.

Aan jou de taak om de dames in leven te houden en te beschermen tegen de kwade geest van Ayame en de andere gruwelen die zich in dit lugubere ziekenhuis schuilhouden. Je speelt zowel in third person als in first person (als je durft), in combinatie met de visual novel-achtige manier waarop het verhaal wordt verteld. De game bestaat uit zes hoofdstukken en nog eens acht scenario’s. Er zijn meerdere eindes om te ontdekken, niet allemaal even vrolijk. Lukt het jou om iedereen in leven te houden?