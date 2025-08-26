Officiële stop-motion filmpjes van Mario zijn hier te bekijken

Eerder deze maand kon je op onze website lezen dat Nintendo speciaal voor de jonge doelgroep een My Mario-productlijn heeft opgezet. Deze bestaat onder andere uit een houten blokkenset, een prentenboek en zelfs een app! Het was al bekend dat er stop-motion animaties gedeeld zouden worden, alleen was het nog de vraag wanneer.

Gelukkig is het wachten inmiddels voorbij, want er zijn vannacht drie video’s geüpload op het YouTube-kanaal van Play Nintendo. In de korte filmpjes is te zien hoe Mario zijn snor in model probeert te brengen, zijn pet wilt pakken van een hoog blok en dat hij speelt met een groen schild. De stop-motion animaties zijn voornamelijk gericht op kinderen, maar dat betekent natuurlijk niet dat wij ze ook niet mogen bekijken!