Drie nieuwe Mega Evolutions voor Pokémon Legends Z-A

Hoewel we deze week al Mega Malamar hadden gekregen, zijn er nog drie Mega Evolutions onthuld. Dat het er in één keer drie zijn is niet heel gek. Het gaat namelijk om die van Chesnaught, Delphox en Greninja. De laatste evoluties van de starter Pokémon uit X en Y. Deze games introduceerden Mega Evolution en speelden zich af in dezelfde regio als Legends Z-A, maar de starters kregen nooit een Mega Evolution.

De designs van de nieuwe Pokémon kun je hieronder al bewonderen. Zo is Delphox een geavanceerde magiër geworden, weet Greninja zich in de lucht te houden met een grote shuriken en heeft. De Mega Stones die vereist zijn om Chesnaughtite, Delphoxite en Greninjite te mega-evolueren, zijn verkrijgbaar in de Z-A Battle Club als beloning voor het hoger komen in rang bij online Ranked Battles. In Pokémon Legends: Z-A zijn via Ranked Battles drie typen beloningen te verdienen: Battle Rewards na elk gevecht, Promotion Rewards bij een hogere rang en Season Rewards. Dit laatste type beloning is afhankelijk van de rang en is verkrijgbaar na elk seizoen. Deze stenen vallen dus waarschijnlijk onder Promotion Rewards.