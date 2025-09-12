Metroid Prime 4: Beyond komt écht dit jaar, releasedatum en amiibo zijn bevestigd

Tijdens de Nintendo Direct van vandaag kregen we een gloednieuwe trailer van Metroid Prime 4: Beyond. Naast een flink aantal nieuwe omgevingen hebben we ook een blik gekregen op een nieuw onderdeel van het spel. Zo werd de Vi-O-La aangekondigd, een motor waar je met Samus op kunt om zo de wereld te verkennen. Zo zien we de motor door verschillende gebieden rijden. Meer over de game wordt echter nog geheim gehouden. Zo is er niets meer onthuld over het verhaal of over andere elementen van je avontuur. Wel weten we nu dat de game op 4 december verschijnt. Op die dag verschijnen beide versies en daarnaast een amiibo van de bounty hunter Sylux.

Er verschijnen ook meerdere amiibo van Samus. Twee om exact te zijn: Samus, maar ook Samus op de Vi-O-La. Deze verschijnen al op 6 november in de winkels. De gloednieuwe trailer vind je hier.