[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 39

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 24 september 2024

Disney Epic Mickey is een 3D platform game die oorspronkelijk in 2010 op de Wii verscheen. In deze game gaat Mickey Mouse op avontuur in Geweestland, een rijk boordevol vergeten Disney-personages. Gewapend met een magische verfkwast is het aan Mickey om de schoonheid en harmonie te herstellen, of verdunner te gebruiken om je omgeving te transformeren. Elke streek van je penseel telt, want je keuzes hebben gevolgen voor Mickey’s lot en veranderen de afloop van dit artistieke avontuur. Epic Mickey: Rebrushed heeft daarnaast een paar nieuwe features. Zo kan Mickey Mouse nu gebruik maken van verschillende vaardigheden. Je kan nu bijvoorbeeld sprinten, dashen en gebruik maken van een ground pound. Ook heeft de game natuurlijk verbeterde visuals. Weet jij de held te worden die Geweestland nodig heeft?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 26 september 2024

Niet Link, maar Zelda krijgt ditmaal de hoofdrol in de nieuwste The Legend of Zelda-game. Het is het begin van een omgekeerde avontuur, waarbij Link in de problemen zit, en het aan Zelda is om hem te redden. Uiteraard vecht zij niet hetzelfde, maar maakt zij gebruik van haar staf om het op te nemen tegen vijanden en om de omgeving te verkennen. Zo kan ze ‘echoes’ maken van allerlei voorwerpen. Denk aan het kopiëren van een tafel of bed, maar ook monsters kan ze kopiëren. In het geval van monsters gebeurt er iets bijzonders, want deze vechten dan aan de zijde van Zelda.

Gevechten in deze game zien er sowieso anders uit, want Zelda heeft geen zwaard. Ze vecht dus via haar zogenoemde echoes. Ze kun je bijvoorbeeld gekopieerde stenen naar vijanden gooien. In de game bezoek je verder allemaal bekende locaties in Hyrule, zoals de Gerudo-woestijn, het Faron-regenwoud en de Eldin-vulkaan. Ben jij klaar voor dit nieuwe avontuur? Wij mochten de game al even bekijken, lees hier wat we ervan vonden.

REYNATIS

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 27 september 2024

Reynatis speelt zich af in een wereld zoals onze waarin magische krachten echter gewoon bestaan. De game draait om twee hoofdpersonen, Marin en Sari. Dit zijn allebei magiërs, maar dat is ook echt het enige wat ze met elkaar gemeen hebben. Waar Marin jarenlang is onderdrukt vanwege zijn magische krachten en nu de sterkte wil worden om zich vrij te vechten, gebruikt Sari haar krachten juist om de orde in de stad te handhaven. Zij ziet de onderdrukking van magische krachten als een goed iets, en wanneer de twee elkaar ontmoeten leidt dat natuurlijk tot botsingen.

De game speelt zich af in Tokyo, met in het bijzonder de wijk Shibuya. De wijk is met zorg nagemaakt, dus je zult toeristische hotspot ook in Reynatis kunnen vinden. Je kunt kiezen hoe je je door deze stad beweegt. Onderdruk je je magie zodat je onopvallend tussen de burgers door kunt bewegen? Of profiteer je van je magische talenten, met het risico dat de autoriteiten je achterna komen? Ook in gevechten is dit van belang. Onderdruk je je magie, dan kun je alleen ontwijken. Wissel je naar je magische modus dan kun je aanvallen, maar niet verdedigen. Snel schakelen is dus essentieel. En er is meer te verkennen dan alleen Shibuya. Je zult ook doorgangen naar een magische dimensie vinden waar alleen magiërs toegang tot hebben. Wat ligt hier allemaal verborgen?

Wat verder verschijnt in de week van 23 tot en met 29 september:

23 september – Ice Cream Wars

23 september – DanLab’s Golf

23 september – Golfing in Aether

23 september – Golfing in Aether – Deluxe

24 september – Beyond Galaxyland

24 september – Anarkade

24 september – Food boy

24 september – Bloom Town

24 september – Classic Racing Pack: Moto Roader MC+ Rider’s Spirits

24 september – Aura of Worlds

25 september – JALECOlle Famicon Ver. Bio Warrior DAN The Increaser War

25 september – ZombFarm

26 september – EARTH DEFENSE FORCE: World Brothers 2

26 september – Games Advent Calender 2024

26 september – Luna3X

26 september – Iron Meat

26 september – Astrea: Six-sided Oracles

26 september – The Holy Gosh Darn

26 september – 3 Minutes to Midnight

26 september – Go Mecha Ball

26 september – Destructure Among debris

26 september – Worms Armageddon – Anniversary Edition

26 september – Revive of the Moon

26 september – Paper Dash Las Vegas

26 september – Exographer

26 september – Cash Cow DX

26 september – Silver Axe – The Honest Elf

26 september – Ricky Richarge

26 september – Ballz DX

26 september – Rope hope

26 september – Population Quiz

26 september – Highway Legends – Deluxe Edition

26 september – Spinning Puzzle : Compare the Universe

26 september – Creepy tales – Some Other Place

26 september – Auto Bochten Simulator

26 september – Night Slashers Remake

26 september – Resope!

26 september – Restaurant – Cooking Simulator

26 september – Colorizing Good Times

26 september – Monument – Ultimate Edition

27 september – FC25 – Standard Edition

27 september – Zombie Survivors

27 september – Fashion Friends – Gold Edition

27 september – Breakfast Bar Tycoon – Discovery Edition

27 september – Looney Toons: Wack World of Sports

27 september – Looney Toons: Wack World of Sports – Deluxe Edition

27 september – Ahro

27 september – Turbo Boost Racing

27 september – Doll Dress up

27 september – Parkour Bullet Frenzy

27 september – Let’s Castle

27 september – Firebat Revolution

27 september – Murder Game Over – Deal Killer

27 september – Train Traffic Manager – Prime Edition

27 september – Dreamland Farm

27 september – Knights & Guns – Advanced Edition

29 september – Gallop Glory: Obstacle Racing & Horse Simulator

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.