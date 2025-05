Duck Detective: The Ghost of Glamping is nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Duck Detective: The Ghost of Glamping is nu verkrijgbaar op de Nintendo...

Trek je regenjas aan en zet je speurneus op scherp, want Duck Detective: The Ghost of Glamping is gisteren beschikbaar geworden op de Nintendo Switch! In dit gloednieuwe avontuur keert de charmante eendendetective terug voor een mysterie vol humor, verdwijningen en een vleugje kampeerchaos.

Dit keer wordt hij opgeroepen om een raadsel op te lossen op een luxe glampingresort, waar niet alles is wat het lijkt. Wat begint als een ontspannen uitje verandert al snel in een zaak vol geheimzinnige gebeurtenissen en verdachte gasten. Tijd om je notitieboekje erbij te pakken en op onderzoek uit te gaan. Hoe verder je komt, hoe duidelijker het wordt dat er meer achter het verhaal zit dan je eerst dacht. Met leuke gesprekken, simpele puzzels en een gezellige sfeer is dit een kort en leuk spel voor een avondje op de bank.

ga jij het mysterie ontrafelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!