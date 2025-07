Eerste acteurs voor The Legend of Zelda movie bekendgemaakt: dit zijn Zelda en Link

Eindelijk is bekendgemaakt wie de hoofdrollen van Zelda en Link gaan spelen in de live-actie film The Legend of Zelda. Shigeru Miyamoto, de grote man achter The Legend of Zelda deelde onderstaand bericht zojuist op X:

This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul — 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 16, 2025

Ping! Ook de Nintendo Today! app brengt nu dit nieuws via een pushbericht. In een korte video worden de twee acteurs geïntroduceerd die de rollen van Zelda en Link mogen gaan vertolken. Zelda gaat gespeeld worden door Bo Bragason en Benjamin Evan Ainsworth mag de rol van Link op zich gaan nemen. Bo Bragason is een Engelse actrice. Wellicht ken je haar van de BBC-serie Three Girls, of de Disney+ serie Renegade Nell. Haar tegenspeler in de film Benjamin Evan Ainsworth, ook afkomstig uit Engeland, zou je kunnen kennen van de Netflix-serie The Haunting of Bly Manor, of van de stem van Pinocchio in Disney’s live-action remake. Na het bekendmaken van een releasedatum, filmdata en locatie is het hoge woord over de belangrijkste rollen van de cast er nu dan eindelijk uit.

The Legend of Zelda live-action movie gaat op 7 mei 2027 in premiere. Kijk jij ernaar uit nu deze acteurs bekend zijn?