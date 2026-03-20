Turn-based RPG STARBITES ontvangt releasedatum

Al in 2024 hoorden we voor het eerst over de game STARBITES die naar de Nintendo Switch zou komen. Toen heette de game nog The Starbites, maar dat is in de tussentijd al aangepast naar STARBITES. Eind vorig jaar kwam de game in Japan al naar de Switch. Echter, een westerse release ontbrak tot nu. Uitgever NIS America en ontwikkelaar IKINAGAMES hebben eindelijk de westerse releasedatum voor STARBITES onthuld. Op 21 mei 2026 zal de game uitkomen.

Na een galactische oorlog is er niet veel van de planeet Bitter over. Desondanks leven Lukida en haar vrienden een zorgeloos leven in Delight City, een veilige haven. Jij volgt het verhaal van Lukida, een scavenger. Ze wil ontsnappen naar de sterren, maar dat verandert na een plotselinge aanval door een gigantische robot. Dat verandert haar leven en ook de toekomst van de planeet. Dus stap op jouw Motorbot en vecht in turn-based gevechten!

