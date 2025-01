Pokémon Home laat je twee nieuwe Shiny Pokémon krijgen

Pokémon Home verscheen in 2020 voor de Switch en had als voornaamste doel het opslaan van je Pokémon en die kunnen wisselen tussen je verschillende games. Ook werd het mogelijk games van de 3DS-applicatie Pokémon Bank over te zetten. Vanaf het begin waren er al kleine beloningen voor bijvoorbeeld het inloggen, maar sinds kort is dat uitgebreid. Zo kun je sinds eind vorig jaar een Shiny Meloetta verdienen.

Nu zijn er twee andere missies bij gekomen. Je kunt nu een Shiny Manaphy en een Shiny Enamorus verdienen. Deze Pokémon zijn verder praktisch niet verkrijgbaar. Voor Shiny Manaphy moet je alle Pokémon van de Sinnoh Dex in Brilliant Diamond/Shining Pearl vangen en die in elk geval tijdelijk in Home hebben opgeslagen. Zo vul je namelijk de Pokédex uit die games in Home. De Pokémon mogen geruild zijn, maar moeten echt gevangen zijn in de remakes van de gen 4 games. Een complete Pokédex geeft je toegang tot de Pokémon.

Voor Shiny Enamorus is er een soortgelijke missie. Hiervoor geldt dat je alle Pokémon uit Legends Arceus in elk geval tijdelijk op Home moet hebben staan. Bij een complete Pokédex van deze game krijg je de Enamorus.