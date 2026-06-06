Trine 6: Together in Time brengt een nieuwe ronde chaotische coöp naar consoles en pc

In 2009 verscheen Trine voor oorspronkelijk de pc, maar ondertussen is de franchise flink gegroeid en vandaag is dan ook alweer de zesde game onthuld. De game moet 17 september verschijnen op Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc.

In deze game volg je het verhaal van Moira en Adrius die in de problemen komen na een mislukte overval. Samen met drie helden uit de wereld, Amadeus, Zoya en Pontius, moeten ze krachtige magie herstellen. Net als vorige games is het spel volledig coöp met dus vijf personages waar je uit kunt kiiezen. De vijf verschillende personages hebben allemaal hun unieke elementen. Echter, alle puzzels zijn op te lossen door ieder personage. Ook wanneer je alleen speelt zijn er puzzels op te lossen, de designs van de puzzels zullen dan net wat anders zijn. Wil je wel coöp spelen? Dan kun je dat met maximaal drie anderen doen.

Trine 6: Together in Time moet dus al binnenkort verschiijnen en de eerste trailer kun je hieronder al bekijken.