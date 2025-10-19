[Review] Little Nightmares 3 – goede sfeer, maar meer van hetzelfde

Ondertussen een bekende naam in het horror-genre, Little Nightmares, is terug met een derde deel. Little Nightmares 2 is niet gemaakt door de oorspronkelijke developer Tarsier Studios, maar door Supermassive Games. Tarsier zal in het vervolg ook zeer onwaarschijnlijk nog werken aan de franchise, aangezien ze zijn overgenomen door Embracer. Gelukkig ademt Supermassive horror en de twee eerdere previews van de game waren dan ook veelbelovend. Helaas heeft het uiteindelijke spel een gemixt gevoel opgewekt.

In Little Nightmares 3 speel je als één van twee personages. Low of Alone. Aan het begin van je speelsessie kies je welke en wisselen tussendoor is niet mogelijk. Het andere personage wordt of online door een andere speler ingevuld of door een CPU als je alleen speelt. Helaas heeft deze game geen mogelijkheden om lokaal samen te spelen. Wel kun je een gratis friend pass download gebruiken om met een vriend te spelen. Nadeel? Het moet binnen hetzelfde ecosysteem blijven. Switch en Switch 2, PS4 en PS5, cross-platform is hier ook geen optie. Hierdoor wordt het samenspelen voor gamers wel enorm beperkt.

Zeker aangezien de game echt gemaakt is voor samenspel. Hoewel de CPU niet slecht is, voelt het toch als een gebrek om het zo lastig te maken je trip door The Spiral samen te beleven. Het samenspel is namelijk erg goed gedaan tussen de personages. Beiden hebben ze namelijk unieke voorwerpen om je verder te helpen. Zo heeft Low een boog en Alone een moersleutel om dingen kapot te meppen. Beiden zijn nodig om de gevaarlijke tocht te overleven. Met de boog natuurlijk om dingen buiten bereik te raken en de moersleutel om wat brute kracht te zetten. Denk aan het kapotmaken van muren of het slaan op een gong.

Puzzels worden wel eentonig

Doordat de game niet heel veel mechanics bevat zijn puzzels ook niet erg complex te maken. Soms zit er echt een toppertje tussen van vindingrijkheid zoals het aanzetten van een jukebox op een juist kanaal om speciale switch te activeren. Zo zitten er een aantal uitstekende elementen in met daadwerkelijk goede opbouw. Maar helaas is een deel ook wel echt dertien in een dozijn ervaring waarbij sommigen wel erg veel op elkaar gaan lijken. Gelukkig wordt de game af en toe wel wat opgeschrikt door wat uitdaging met achtervolgingsscènes en “gevechten”

Sfeervolle, maar eentonige wereld

Waar Little Nightmares 1 en 2 nog af en toe een pop van kleur had buiten het felgele hoofdpersonage, valt het op dat Little Nightmares 3 dat echt amper heeft. Van het begin tot het einde voelde de game qua wereld redelijk eentonig aan. Aan één kant zou ik zeggen de donkere en schimmige omgevingen passen erg goed bij de game. Het is duister, sfeervol en helpt bij het verkopen dat het horror is. Het jammere hieraan is dat het wel erg eentonig wordt. Carnevale heeft wel iets van kleur, maar zelfs die kleur is erg vergrauwd. Ook zorgt dit er voor dat ik vond dat de standaard lichtinstellingen niet geweldig zijn. Alles blend een beetje in elkaar waardoor soms interactable elementen slecht te zien zijn en dat zorgt soms voor de lastigste puzzels van het spel.

Wat het spel wel goed weet te doen is dat hoewel het over het algemeen vooral een creepy sfeer is, het niet heel erg standaard horror is. Veel standaard elementen van horror ontbreken hier zoals dingen als jumpscares. Nee, de game drukt vooral door op de gruwelijke designs van de inwoners van The Spiral en de groteske elementen die de locaties hebben. Af en toe voel je zeker wel de spanning van opgejaagd te worden, maar het blijft een bijzondere uitvoering.

Mist toch nog wat

Little Nightmares 3 weet wel echt goed weer een sfeer neer te zetten. Ieder gebied is weer creepy op zijn eigen manier. Van de Carnevale tot de Candy Factory. De grauwe stijl past en draagt bij aan de sfeer, maar zelf had ik iets meer diversiteit wel beter gevonden. Maar dat is maar een klein minpuntje. Waar de game helaas echt te kort komt, is de gameplay. Niet alleen omdat het alleen online samenspelen is, De puzzels zijn ook niet heel indrukwekkend en voelen ook af en toe al redelijk herhalend aan, wat met de korte speeltijd ook wel bijzonder is. Het is niet slecht, maar mist wat speciaals. Iets wat ik wel hoop te zien in een eventueel vierde deel.