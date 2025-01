Eerste merch van de Pokémon Center pop-up in Londen onthuld door Serebii.

Van 21 tot en met 23 februari verzamelen Pokémon liefhebbers zich weer in Londen. De jaarlijkse Pokémon European International Championship wordt dan gehouden en traditiegetrouw is dat ook weer met een speciale pop-up Pokémon Center. Deze winkel is van 20 tot en met 23 februari te bezoeken mits je een slot reserveert. Deze reserveringen gaan binnenkort open en zijn beschikbaar voor iedereen. Je hoeft geen speler of bezoeker te zijn van het toernooi.

De bekende Pokémon site Serebii heeft nu de eerste unieke merchandise voor het toernooi onthuld. Dit jaar lijkt het toernooi gethematiseerd te zijn rondom Psyduck, Clodsire, Quagsire en Wooper. In de onderstaande afbeelding zijn vier producten getoond. Zo is er een speelmat te zien met een hoesje, een waterfles, een magneet en een sweater. Tot nu toe is er altijd meer exclusieve merchandise geweest, maar wat dat zal zijn zal nog even op zich moeten laten wachten. Wij zullen in elk geval in februari op locatie aanwezig zijn om verslag te doen van het toernooi en de winkel.