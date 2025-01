Eerste muziek van 2025 toegevoegd aan Nintendo Music

Sinds de onverwachte release van Nintendo Music heeft Nintendo iedere week een nieuwe game aan de applicatie toegevoegd. Dit met de uitzondering van afgelopen week. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met dat het iedere dinsdag gebeurd en het vorige week oudjaarsdag was. Vandaag is het weer een update zoals normaal met dit keer Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble! Dit is toepasselijk aangezien Nintendo de laatste tijd veel aandacht aan Donkey Kong besteedde. Niet alleen met de opening van het park, maar ook de toevoeging van de games op NSO. Dit aangezien volgende week Donkey Kong Country: Returns HD op de Switch verschijnt.

Ditmaal zijn er 40 tracks toegevoegd die samen een afspeelduur hebben van maar liefst 1 uur en 14 minuten. Dit is ondertussen de elfde game die door Nintendo is toegevoegd sinds de oorspronkelijke line-up. Hierdoor heeft de applicatie ondertussen 31 beschikbare titels om naar te luisteren. Wat opvallend is, is dat de applicatie op dit moment nog geen muziek heeft van de vorige generatie. De Wii U en 3DS ontbreken. Verder heeft iedere console minimaal één game. De Wii U heeft wel links naar games die op andere platformen zijn verschenen zoals Breath of the Wild en Mario Kart 8.

Het is dus wel een redelijk kleine toevoeging. Wel zijn 33 van de tracks (goed voor 1 uur en 12 minuten van de 1 uur en 14 minuten) beschikbaar voor een extended versie. Hierdoor kun je dus veel langer naar je favoriete Donkey Kong Country 3-tracks luisteren. De volledige lijst kun je hier beluisteren (openen via een apparaat met de app geïnstalleerd).