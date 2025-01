Icoontjes NES-puzzelspel Yoshi nu verkrijgbaar via Nintendo Switch Online

Als je fan bent van Yoshi, en dan specifiek het puzzelspel van deze dinosaurus van de Nintendo Entertainment System, dan hebben we goed nieuws voor je! Vanaf vandaag zijn er namelijk afbeeldingstukjes te koop via de Nintendo Switch Online-app op jouw console. Het gaat om een handjevol icoontjes, vijf om precies te zijn. Deze kun je individueel kopen voor 10 platina punten per icoontje.

Mocht je niet genoeg punten meer hebben, wees dan niet getreurd. Als je de NES Yoshi-game speelt, ontvang je namelijk 50 platina punten en laat dit dan exact het aantal zijn dat je nodig hebt om alle icoontjes te kopen! Het is mogelijk om de stukjes tot 01:59 op dinsdag 4 februari te verkrijgen.