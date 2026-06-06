STEINS;GATE RE:BOOT’s Gamma Worldline route onthuld

Eind vorige maand werd het bekend dat STEINS;GATE RE:BOOT op 29 oktober zou verschijnen in het westen (20 augustus voor Xbox en pc). Deze nieuwe versie is een nieuwe versie van de eerder in 2009 verschenen versie van de game, welke al eerder in een nieuw jasje verscheen in 2019. Echter, RE:BOOT zal de game nog een stuk verder vernieuwen. Niet alleen worden er systemen geoptimaliseerd, maar ook de pacing is vernieuwd. Denk verder ook aan vernieuwingen als opnieuw opgenomen stemmen en muziek en betere animaties.

Het boeiendste is echter een nieuw scenario. De zogeheten Gamma Worldline route is vandaag aangekondigd door de developer als een nieuw stuk verhaal. Volgens de synopsis zul je als Rintaro Okabe in een nieuwe worldline terechtkomen waar de tijdmachine nooit is gemaakt. D-Mails bestaan niet en Rintaro’s vrienden zijn in deze wereld geen vrienden. Volgens de ontwikkelaar moet het een brute route zijn met flink wat emotie. De introductietrailer van de route vind je hieronder.