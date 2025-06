Eerste Nintendo Switch 2-update is al beschikbaar

Hoewel we hier nog even de uren moeten aftellen, is de Nintendo Switch 2 in andere delen van de wereld nu officieel uit. Hetzelfde geldt inmiddels ook voor de day one-update voor het nieuwe gamesysteem. Wie straks zijn spiksplinternieuwe Switch 2 voor het eerst opstart, kan meteen update 20.1.1 downloaden.

En dat is zeker geen kleine update. Nintendo liet eerder al weten dat de 20.1.1-update diverse nieuwe features installeert. Vrij essentiële ook! Zo maakt deze maakt het mogelijk om de nieuwe game key-cartridges en microSD-kaarten te gebruiken. Daarnaast installeert de update de Nintendo eShop en exclusieve Switch 2-features zoals GameChat. Hieronder zetten we even alles op een rijtje:

Het gebruik van compatibele Nintendo Switch-software

Nintendo eShop

Game Chat

GameShare

Virtuele game cards

Systeemoverdracht vanaf Nintendo Switch

Nieuws

De mogelijkheid om screenshots en video’s naar de server te uploaden (waar je de vernieuwde Nintendo Switch-app voor nodig hebt)

De mogelijkheid om de Nintendo Switch-app en de app voor ouderlijk toezicht te koppelen

En als je deze 20.1.1-update eenmaal hebt geïnstalleerd, kun jij aan de slag met je nieuwe Nintendo-console. Ein-de-lijk.

Zit jij al met smart te wachten tot die pakketbezorger eindelijk voor de deur staat? Misschien een nachtje kamperen voor de winkel? Laat het ons weten in de comments!