Release window bekend voor metroidvania platformer Little Nemo and the Guardians of Slumberland

Little Nemo and the Guardians of Slumberland neemt je mee naar de kleurrijke handgetekende droomwereld van Nemo. De game was al eerder aangekondigd, maar ontwikkelaar DIE SOFT heeft nu een release window bekendgemaakt. Voor de Switch moeten we nog wel even geduld hebben, aangezien dit avontuur pas in 2026 te beleven gaat zijn. Maar de nieuw gedeelde trailer belooft een schattige, kleurrijke wereld, vol met eigenaardige personages, strakke gameplay en prachtige muziek.

In deze metroidvania platformer speel je dus als jonge Nemo, die in zijn pyjama en gewapend met speelgoed en knuffeldieren op ontdekkingstocht gaat in een droomwereld genaamd Slumberland. Deze droomwereld is niet meer zo vredig als het ooit was. Vreemde wezens uit Vergetelheid veranderden Slumberland van een droom in een nachtmerrie. Verken een enorme, niet-lineaire wereld die frame voor frame met de hand is geanimeerd, terwijl je nieuwe vaardigheden ontgrendelt om verder te komen. Ondertussen kom je natuurlijk de nodige baasgevechten tegen en moet je op zoek naar verschillende collectibles. De game is aan te passen voor zowel cozy gamers als hardcore platform-veteranen.

Ben jij nieuwsgierig naar Little Nemo and the Guardians of Slumberland? Bekijk dan de nieuwe trailer hieronder!