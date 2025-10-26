Eerste update voor Little Nightmares III komt eraan

Het derde deel van de lugubere Little Nightmares-reeks van Bandai Namco is sinds een week of twee te spelen op Nintendo Switch. Na de eerste feedback van fans te hebben ontvangen, kondigt de uitgever de eerste update aan voor de game. Little Nightmares III krijg op 31 oktober een aantal verbeteringen die de gameplay moeten verfijnen.

In de patch notes staan de volgende verbeterpunten:

Voor single player zijn het gedrag en de animaties de AI van het andere personage verbeterd

Interacties met de omgeving zijn verbeterd

Synchronisatie tussen host en client zijn gefinetuned

De helderheid van het beeld is aangepakt

Bugs met controllervibraties zijn opgelost

De menu en vertalingen zijn verbeterd

In Little Nightmares III volg je de reis van Low and Alone, terwijl ze op zoek gaan naar een pad dat hen uit het ‘Niets’ kan leiden. Ze zitten gevangen in de ‘Spiraal’, een cluster van verontrustende plaatsen. De twee vrienden zullen moeten samenwerken om te overleven in een gevaarlijke wereld vol gruwelen en waanideeën.

Heb je de game nog niet gespeeld maar ben je wel benieuwd wat je ervan kunt verwachten? Lees dan zeker even onze review.