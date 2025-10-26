Plants vs. Zombies: Replanted krijgt eerste update patch

Plants vs. Zombies: Replanted is inmiddels enkele dagen uit op Nintendo Switch, maar al vóór de officiële release werd al duidelijk dat deze game wat problemen had. Daarom komen EA en PopCap al snel met hun eerste updates (versie 1.2). Deze zullen binnenkort worden uitgerold.

Vlak voordat Plants vs. Zombies: Replanted uit moest komen voor pc en consoles, werd de game geleaked. Hierdoor kwam er al problemen aan het licht voordat de game überhaupt gereleased was. Fans waren niet bepaald te spreken over de veel bugs. Dit zal de makers van de game zeker niet ontgaan zijn. Een uitgebreide eerste update moet veel van deze bugs zo snel mogelijk patchen. Zo worden veel problemen met de planten en zombies zelf opgelost, de gameplay heeft een paar updates gehad (zowel solo en co-op als versus), en de audio is opgepoetst. Met deze reeks updates zal de game hopelijk een stuk beter speelbaar worden.

De volledige patch notes kun je hier lezen.

Ondertussen is de volgende patch al in de maak. Versie 1.2.1 is ook al in de maak.