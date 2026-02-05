eFootball Kick-Off! is aangekondigd voor de Nintendo Switch 2

Konami heeft aangekondigd dat eFootball Kick-Off! deze zomer verschijnt op de Nintendo Switch 2. De game brengt de spanning en het plezier van voetbal overal naar spelers, zowel solo als in multiplayer, offline of online.

In World Tour maak je je eigen club en neem je het op tegen teams over de hele wereld. Liever voor je land spelen? In International Cup strijden nationale teams om de wereldtitel. Voor wie van snelle en actievolle wedstrijden houdt, is er een 6-tegen-6-modus, waarin je volop scoringskansen krijgt en het nooit rustig wordt op het veld. Daarnaast heeft de game een rangsysteem dat je prestaties bijhoudt en je helpt steeds beter te worden. Zo kun je jezelf en je club naar de top van de ranglijst spelen en je voetbalkunsten laten zien. eFootball Kick-Off! verschijnt deze zomer op de Nintendo Switch 2.

Durf jij het aan om de beste te worden? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!