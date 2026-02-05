Releasedatum Switch 2-versie Disney Dreamlight Valley bekend

Vorig jaar liet Gameloft in juni weten dat Disney Dreamlight Valley naar de Nintendo Switch 2 zou komen. Inmiddels zijn we al een tijdje verder, maar inmiddels is de releasedatum van 25 maart naar buiten gebracht. Dit hebben we allemaal te danken aan de Nintendo Direct: Partner Showcase van vanmiddag. Het spel werd maar een paar seconden getoond, maar dankzij de officiële website van deze titel is er veel meer duidelijk geworden.

Zoals we konden verwachten draait Disney Dreamlight Valley beter op Nintendo’s tweede hybride console, maar het is evenals scherpen en de laadtijden zijn verbeterd. Daarnaast is het voorwerpen limiet in de Switch 2-versie verhoogd naar 6000, waardoor je nóg beter kan decoreren. Verder is het goed om te weten dat spelers die de Switch-versie hebben, gratis kunnen upgraden naar de Switch 2-versie. Dat is mooi meegenomen, toch? Hieronder is de Switch 2-versie in beweging zien.