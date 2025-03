Endless Night: The Darkness Within aangekondigd voor de Nintendo Switch

Ontwikkelaar Little Guy Games heeft hun nieuwste project aangekondigd. Endless Night: The Darkness Within verschijnt voor diverse platformen waaronder de Nintendo Switch. Gestreefd wordt naar een digitale release ergens in het derde kwartaal van 2025.

Endless Night: The Darkness Within is een psychologische actie-avonturengame. Als speler volg je hoofdpersoon Jake en zijn gevecht met de demonen uit zijn verleden. De game exploreert zwaardere thema’s als PTSS en jeugdtrauma’s. Het is aan jou om de strijd aan te gaan, puzzels op te lossen en de confrontatie met de pijn van het verleden te overleven. Dit alles speelt zich af in een prachtige, maar zwarte wereld waarin je geconfronteerd wordt met uitingen van Jake’s innerlijke strijd. Zoals ‘Burning Boy’, een spookachtige weergave van zijn gekwetste innerlijke kind en onopgeloste pijn. Elke schaduw verbergt een geheim. Lukt het jou om een weg te vinden uit de duisternis?

Benieuwd naar Endless Night: The Darkness Within? Bekijk dan de teaser trailer hieronder!