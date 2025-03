Playtonic geeft inkijkje van gameplay Yooka-Replaylee middels video

Zo’n negen maanden geleden, op 6 juni, werd Yooka-Replaylee onthuld. Deze remaster van het 3D-platformspel Yooka-Laylee verscheen oorspronkelijk in 2017 op diverse platforms, waaronder de Switch. Het is al bekend dat Nintendo-spelers met deze deze opgepoetste heruitgave aan de slag kunnen gaan zodra de game uitkomt. Het is echter onduidelijk of dit de Nintendo Switch of Nintendo Switch 2 is, al kan de titel natuurlijk ook voor beide consoles worden uitgebracht.

Hoe dan ook is er gisteravond een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Playtonic. Deze kun je hieronder bekijken en bevat vroegtijdige gameplaybeelden, die mogelijk nog kan veranderen. Hoe dan ook laat de inspreker weten dat het spel grafisch verbeterd is, wat best logisch is, en dat er nieuwe effecten aanwezig zijn. Evenals is de manier van spelen aangepast en is er gloednieuwe content aanwezig. Wanneer Yooka-Replaylee precies verschijnt is onbekend, al staat de release gepland voor ergens in 2025.