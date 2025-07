Er is weer een Mario soundtrack toegevoegd aan Nintendo Music

Zoals we gewend zijn van Nintendo Music wordt er vrijwel elke week nieuwe muziek toegevoegd. Vorige week was dat nog de soundtrack van Yoshi’s Story. Deze week gaat het weer om een Mario album en wel New Super Mario Bros. U Deluxe. Het gaat om de 2019 Switch versie en dat is een behoorlijke soundtrack met 90 nummers en een speeltijd van zo’n 2 uur en 7 minuten.

Music from the Nintendo Switch game New Super Mario Bros. U Deluxe is now available on the #NintendoMusic app!https://t.co/TXUb0Xh2RI pic.twitter.com/M1TLAuzpEv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 1, 2025

De soundtrack is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. Je kan de playlist hier beluisteren. Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

