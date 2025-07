Harvest Moon: The Lost Valley & Skytree Village is opnieuw vertraagd

Voor de gamers die met smart wachten op Harvest Moon: The Lost Valley & Skytree Village is er helaas opnieuw slecht nieuws naar buiten gekomen. Eerst zou het spel in juni verschijnen, maar enige tijd later werd er bekendgemaakt dat de zogenoemde cozy bundle pas 3 juli zou uitkomen. Dat zou betekenen dat het wachten op de Switch-versie van deze twee 3DS-games er bijna op zou zitten. Echter heeft Natsume gisteravond via het platform X laten weten dat de nieuwe releasedatum nu donderdag 31 juli is geworden.

Uiteraard is langer wachten op een titel dan gepland natuurlijk nooit leuk en daarom biedt het bedrijf haar excuses aan. Wat de precieze reden voor de vertraging is, dat is onduidelijk. Toch kun je ervan uitgaan dat de speelervaring van Harvest Moon: The Lost Valley & Skytree Village op dit moment nog verbeterd wordt. Hieronder is het officiële bericht te lezen: