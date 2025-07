Once Upon a Puppet nu ook beschikbaar voor de Nintendo Switch

Na wat vertraging is de 2.5D puzzel-avonturengame Once Upon a Puppet nu ook uitgekomen voor de Nintendo Switch. De game is vanaf heden te koop in de Nintendo eShop. De platformer kwam al in april uit voor de pc via Steam, maar om onduidelijke redenen bleek een release voor de Switch toen niet te lukken. Gelukkig is de game er nu wel en daarom hebben uitgever Daedalic Entertainment en ontwikkelaar Flatter Than Earth een launchtrailer gedeeld. Die kun je hieronder bekijken.

Once Upon a Puppet speelt zich af in een levendige theater wereld en vertelt een prachtig verhaal over vriendschap, zelf-ontdekking en verlossing. De speler neemt de rol aan van Nieve, een toneelhulp en getalenteerde weefster met weinig zelfvertrouwen. Zij is verbannen naar het Onderpodium, maar staat op een magische manier nog in verbinding met Drev, een pop en ambitieuze acteur in het theater. Speel met zijn draden om vergeten verhalen te vertellen tijdens de reis terug naar het bovenpodium. Los puzzels op, onthul duistere geheimen, versla vreemde wezens die niets liever willen dan de show stoppen en leer hoe jullie lot onomkeerbaar met elkaar verbonden is.

Is Once Upon A Puppet een game voor jou? Laat het ons weten in de reacties!