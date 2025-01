Everhood 2 krijgt releasedatum in nieuwe trailer

In 2023 werd Everhood 2 aangekondigd, het vervolg op het eerste deel van de psychedelische ritme actie RPG Everhood. Sindsdien hebben we er niet veel meer van vernomen, maar nu is er weer nieuws. Door middel van een nieuwe trailer heeft Foreign Gnomes namelijk een releasedatum aangekondigd. De game staat gepland voor release op 4 maart. Hieronder kun je de trailer bekijken. Als je benieuwd bent naar deze zeer kleurrijke RPG is hier ons review van het eerste deel te lezen.

Everhood 2 zal van alles zijn, waaronder wederom een zeer unieke psychedelische ervaring. Betreed de wereld van Everhood, waar je de kleur van je ziel ontdekt en wat er zich achter de sluier van de dood bevind. Een mysterieuze raaf vergezeld je op je reis door deze vreemde wereld, welke heeft besloten dat jij waardig genoeg bent om de Mind Dragon te verslaan. Ga gekleurde muziekgevechten aan op meer dan 100 muzieknummers, overwin het onoverwinnelijke en kom een hele groep aan excentrieke personages tegen. Ben jij gek genoeg?