Nintendo reageert op controverse over de aftiteling van Donkey Kong Country Returns HD

Nu Donkey Kong Country Returns HD is verschenen hebben mensen ook de aftiteling van de game gezien. Hieruit is duidelijk gebleken dat Nintendo geen directe credits geeft aan de mensen die de originele game hebben gemaakt. Aan het begin van de aftiteling staat enkel de tekst: “based on the work of the original development staff” en in de aftiteling staan vervolgens enkel de namen van de mensen bij Forever Entertainment vermeld, die verantwoordelijk waren voor deze port. Dit leidde tot controverse op social media. Eurogamer heeft Nintendo benaderd om een verklaring te geven over hun credit beleid. Zij kregen daarmee het volgende antwoord: “We believe in giving proper credit for anyone involved in making or contributing to a game’s creation, and value the contributions that all staff make during the development process”.

Ze hebben vervolgens niet apart gemeld waarom ze ervoor kozen om de namen van het originele team niet te vermelden. Donkey kong Country Returns HD is niet de eerste remaster van Nintendo waarmee dit gebeurt. In de aftiteling van Metroid prime: Remastered werden de namen van het oorspronkelijke team ook niet vermeld. Hoewel de meeste gamers daar niet wakker om zullen liggen is dit voor de oorspronkelijke makers natuurlijk erg vervelend. Want de remaster had uiteraard nooit kunnen ontstaan zonder hun harde werk aan het origineel.

Donkey Kong Country Returns HD is gisteren verschenen voor de Switch. Wij hebben de game al gereviewd. Lees hier wat wij er van vonden.