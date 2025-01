Fan disc voor The Town of Nie aangekondigd voor de Nintendo Switch

Na de release van The Town of Nie op 19 september 2024 is nu de fan disc van deze boys love visual novel aangekondigd. The Town of Nie: Iromusubi verschijnt wereldwijd op 22 mei 2025 voor de Nintendo Switch en pc. Dat hebben uitgever dramatic create en ontwikkelaar √ZOMBILiCA bekendgemaakt.

In boys love visual novels staan romantische relaties tussen mannen centraal. Het verhaal in The Town of Nie draait om een jongeman Hisora die door een speling van het lot terechtkomt in een andere wereld. Daar komt hij bizarre dingen tegen, zoals een kind dat met zijn eigen hoofd als bal speelt. Hij moet er alles aan doen om de weg naar huis weer te vinden. Daarbij krijgt hij hulp van de bewoners van een herberg. De fan disc speelt zich een jaar na het hoofdverhaal af. Hisora heeft zijn weg naar huis nog niet gevonden en vermaakt zich met zijn leven in de herberg. De fan disc geeft verdieping aan het hoofdverhaal met onder andere epilogen van de verschillende liefdespartners. Belangrijk is dat je voor het spelen van deze fan disc het originele hoofdverhaal van de Town of Nie hebt gespeeld.

Heb jij The Town of Nie gespeeld en kijk je uit naar de fan disc? Bekijk dan de openingsfilm hieronder.