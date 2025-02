[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 8

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Cabernet

Prijs in de Nintendo eShop: €19,50– 20 februari 2025

Carbernet is een 2D verhaal gedreven RPG dat zich afspeelt in een wereld erg geïnspireerd door het oost Europa van de 19e eeuw. Jij speelt Liza, een jonge vampier die worstelt met het nieuwe leven waar ze in is getrokken. Een wereld vol politieke intrige, klassenconflict en decadente corruptie. Gebruik de maanverlichte nachten om je omgeving te verkennen en nieuwe slachtoffers te zoeken. Leer de lokale vampier bevolking kennen en de mensen die ze voeden. Wie kan je helpen, en wie is hier alleen maar om van zijn bloed ontdaan te worden? En wil je dat wel? Je kunt niet zomaar iemand te pakken nemen, mensen moeten zich veilig voelen voordat je je slag kunt slaan… waardoor je beter inzicht moet krijgen in wie ze zijn en wat ze doen. Weet Lize te-midden van dit alles haar menselijkheid te bewaren? Of raakt ze zichzelf kwijt aan het monster dat ze is geworden?

Stories from Sol: The Gun-dog

Prijs in de Nintendo eShop: €18,99– 20 februari 2025

Stories from Sol: The Gun-dog is een point-and click visual novel adventure, geïnspireerd door retro anime en 80’s sci-fi. Jij neemt de rol aan van Gun-Dog’s nieuwe veiligheid officier. Het is vier jaar sinds het eind van the Solar War, maar jij hebt helaas nog steeds diepe littekens die je aan deze oorlog doen denken. Om je gedachten af te leiden en je overgebleven vaardigheden te testen wordt je op een Jovian patrol ship gezet, the Gun-Dog, die orders meekrijgt om een mysterieus signaal aan de rand van de Jovian Space te onderzoeken. Er blijkt hier echter al snel iets meer aan de hand te zijn, iets wat niet alleen een gevaar voor de Gun-Dog is, maar ook haar crew. Probeer kalm te blijven terwijl de paranoia toeslaat, er spontaan complottheorieën worden verzonnen en er vendetta’s beginnen te bestaan onder de opvarenden. Weet jij het schip bij elkaar te houden terwijl kameraadschap ver te zoeken is?

Please be Happy

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99– 21 februari 2025

Please Be Happy is een slice-of-life visuele roman die zich afspeelt in een fictieve versie van Wellington, Nieuw-Zeeland. Je volgt het verhaal van Miho, die als vos geboren is in het bos van Korea. Miho heeft een herinnering aan een reiziger die haar in die tijd vriendelijkheid toonde en over thuis sprak. Tegenwoordig is Miho echter mee mens dan vos, en ze heeft sindsdien veel gezocht naar deze persoon. Ze arriveert per luchtschip in Wellington, een van de juwelen van het drijvende eiland Nieuw-Zeeland. Ondanks haar jarenlange observatie van mensen, heeft ze nog veel te leren over hun cultuur en samenleving. Ze heeft tot nu toe als dief de kost verdiend, haar verhoogde zintuigen stellen haar in staat mensen gemakkelijk te misbruiken. Ze heeft ook veel van het slechtste gezien wat de mensheid te bieden heeft. Pas na het ontmoeten van Juliet, de eigenaresse van een kleine bibliotheek, en Aspen, een aspirant-romanschrijver, begint Miho te begrijpen wat vriendelijkheid is, en dat er meer is dan alleen het slechte als het om mensen gaat.

Wat verder verschijnt in de week van 17 tot en met 23 februari

18 februari – Learn & Play Collection

19 februari – Godzilla: Voxel Wars

19 februari – Bee Flowers

20 februari – Piczle Cross: Rune Factory

20 februari – Build Lands

20 februari – Bing in Wonderland – Power up Edition

20 februari – Tacticats

20 februari – Anime Dance-off – Dance Party

20 februari – Ninja Issen: The Scroll of Dimension

20 februari – X-out Resurfaced

20 februari – Jupiter Hell

20 februari – Wet Whispers Anime Shift Puzzles

20 februari – Pro Wrestler Story

20 februari – 2222 Abyss of the Universe

20 februari – Marron’s Day

20 februari – Mimi the Cat: Meow Together

20 februari – Desvelado

20 februari – The Backrooms 1998

20 februari – EGGCONSOLE ‘Burai: Jokan’ PC-8801mkIISR

20 februari – Spot the Odd Pictogram!

21 februari – Pizza Bar Tycoon

21 februari – Darts Fever – Premium Edition

21 februari – 4 in 1 Cooking Arena

21 februari – Lone Fungus

21 februari – S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Epic Edition

21 februari – DAMN

21 februari – Deep in the Forest

21 februari – Lulu’s Temple

22 februari – Galagi Shooter

