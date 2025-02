Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time krijgt meer informatie, inclusief releasedate

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time krijgt meer informatie, inclusief...

Level-5 heeft al jaren niet de fijnste tijd. Een aantal jaar geleden leken ze volledig terug te komen met flink wat nieuwe titels in populaire franchises. Eén daarvan is Fantasy Life I: The Girl Who Steals Time, deze game zou oorspronkelijk in 2023 verschijnen voordat die werd uitgesteld naar oktober 2024 en daarna naar april 2025. Nu blijkt dat de game weer een stukje is uitgesteld, maar er is wel een nieuwe releasedate. Hij komt namelijk op 21 mei naar alle platformen. Dus vanaf die dag kun je de game spelen op Switch, PS4/PS5, Steam en Xbox Series S|X. Ook is er cross-play en cross-save support. Je kunt dus met meerdere platformen online spelen en je save file overal gebruiken.

Kies je eigen leven

Je bent een avonturier die samen met de archeoloog Edward en zijn team de zeeën trotseert. Je reis begint met een fossiel van een draak straalt een mysterieus licht uit, dat jullie leidt naar een onbekend, verlaten eiland. Op dit eiland wachten geheimen die duizenden jaren oud zijn. Een bodemloze afgrond, een draak die alleen uit botten bestaat en een wanhopige boodschap van een meisje dat smeekt om de wereld te redden. Wat is hier gebeurd? Om de waarheid te ontrafelen, reis je tussen het eiland zoals het duizend jaar geleden bloeide en de verlaten ruïnes van het heden.

In deze wereld kun je je eigen leven starten. In de game staat een “Leven” gelijk aan een beroep. Er zijn veertien unieke opties, elk met hun eigen vaardigheden en mogelijkheden. Zo heb je levens waaring je verzamelt, levens waar je dingen maakt of juist één waarmee je vecht. Deze levens kun je constant tussen wisselen dus je zit niet vast aan één keuze.

Bouw het eiland

Het eiland mag dan verlaten zijn, maar dat hoeft niet zo te blijven! Verzamel grondstoffen, herstel gebouwen en breng het eiland terug naar zijn gloriedagen. Plaats huizen, voorwerpen en creëer je eigen wegen en rivieren om een uniek landschap te ontwerpen. Bouw niet alleen een eiland, maar ook een thuis. Breid je huis uit, richt het in naar jouw smaak en maak het een plek waar je echt tot rust kunt komen.

Grote wereld om te verkennen. Alleen of met vrienden

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time heeft een grote open wereld waar je enorm veel kunt doen. Dit kun je alleen doen, maar ook met vrienden. Of je nu het eiland wilt verkennen, de dungeons wilt bevechten of iets anders. Ook lokaal zijn er opties. Lokaal kun je namelijk met maximaal twee mensen spelen op één console.

De game komt in Europa alleen digitaal uit en er komen speciale bundels met extra wapens, outfits en een mount. Op andere platformen geeft die ook eerder toegang tot de game. Sowieso krijgt iedereen die het spel pre-ordered verschillende items. De normale editie gaat ongeveer 60 euro kosten, de deluxe kost rond de 70.