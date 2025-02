Omega 6 manga krijgt Engelse release

De game Omega 6: The Triangle Stars is niet ver verwijderd van zijn Engelstalige launch op de Switch. Er is daarom nu ook nieuws over de manga voor de game. Omega 6 is een game van Takaya Imamura, een voormalige Nintendo artist die wij vorig jaar hebben geïnterviewd. Imamura heeft gewerkt aan onder meer: Star Fox, F-Zero en The Legend of Zelda. Hoewel fans vooral uitkijken naar de game heeft Imamura ook een manga gemaakt. Comic-uitgever Dark Horse heeft nu bevestigd dat de manga ook naar het Engels wordt vertaald. Imamura had het volgende te zeggen over de vertaling van zijn manga: “I sincerely hope that my manga and games can be enjoyed by people regardless of where they live, and it would make me very happy if my work delivers an exciting and thrilling experience!”

Heb jij al zin in de launch van de game Omega 6? Bekijk hier alvast de laatste trailer om in de stemming te komen?