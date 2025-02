Tiny Terry’s Turbo Trip krijgt releasetrailer

Sinds gisteren kunnen ook Switch-bezitters aan de slag met Tiny Terry’s Turbo Trip, nadat het spel in mei 2024 al speelbaar was via Steam. Om de release te vieren is onderstaande releasetrailer vrijgegeven, al is dat niet het enige! Tot en met 27 februari krijg je namelijk 15% korting op jouw aankoop via de Nintendo eShop, waardoor de game tijdelijk voor een bedrag van €14,86 over de digitale toonbank gaat.

Tiny Terry’s Turbo Trip is een avonturenspel waarin je in de slippers stapt van Terry. Als dit personage ga jij een zoet avontuur tegemoet terwijl je ontdekt hoe het is om een inwoner van Sprankelwater te zijn. Daarom verken je in deze titel een klein dorpje, wat je op verschillende manieren kunt doen. Zo krijg je de mogelijkheid om te voet, met de auto of zelfs een paraglider deze openwereld bekijken. Bovendien krijg je te maken met hilarische interacties, graaf je gaten en vernietig je auto’s.