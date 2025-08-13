Fast & Furious: Arcade Edition scheurt in oktober naar de Nintendo Switch

GameMill brengt Fast & Furious: Arcade Edition naar Nintendo Switch. De game verschijnt op 24 oktober 2025 en brengt de originele arcade ervaring rechtstreeks naar de console. Spelers kunnen racen in singleplayer of het opnemen tegen een vriend in lokale split screen multiplayer.

De game bevat iconische voertuigen zoals de Dodge Charger, Corvette Z06, Shelby GT500 KR, Ford GT, Bronco DR en Jeep Wrangler. Auto’s zijn bovendien te personaliseren met kleurenschema’s. Races vinden plaats op de originele arcadebanen vol destructieve omgevingen, verborgen paden en slimme shortcuts die risico’s belonen. Naast reguliere races zijn er speciale missies, zoals het onderscheppen van een raket in de Zwitserse Alpen of het aan de grond zetten van een vliegtuig in Hongkong. Fast & Furious: Arcade Edition combineert hoge snelheid, driftacties, nitroboosts en spectaculaire stunts voor een echte adrenaline ervaring!

