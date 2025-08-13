These Sunny Daze DLC voor Postal: Brain Damaged komt naar de Nintendo Switch

De knotsgekke shooter Postal: Brain Damaged krijgt een nieuwe DLC, These Sunny Daze, en die is nu ook bevestigd voor Nintendo Switch. De uitbreiding verschijnt op 9 september 2025 eerst voor pc. Later in 2025 volgen de consoles, waaronder de Switch.

In These Sunny Daze wordt de vakantie van de Postal Dude abrupt verpest door een vreemd landelijk conflict. Een nieuwe president heeft roodharigen tot staatsvijand verklaard en de vice president is er vandoor gegaan met de complete wapencollectie van de Dude. Met alleen een tropische cocktail in de hand en een flinke dosis woede moet hij zich door chaos heen vechten, nieuwe vijanden uitschakelen en bizarre situaties overleven om zijn spullen terug te krijgen. De uitbreiding bevat een nieuw hoofdstuk dat het verhaal na Brain Damaged voortzet. Er zijn vijf nieuwe wapens, vreemde gadgets zoals de “sweaty sticky hand” en een reeks nieuwe vijanden om het tegen op te nemen. Verwacht over de top actie, zomerse sferen en de absurde humor waar de Postal serie bekend om staat.

Ga jij deze zomerse vibes combineren met pure chaos?