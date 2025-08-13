Nieuwe huwelijkskandidaat-video voor STORY OF SEASONS: Grand Bazaar

Na de huwelijkskandidaat-video’s van een paar dagen geleden heeft Marvelous alweer een nieuwe trailer online gezet. Dit keer maken we kennis met de optimistische Maple. Ze is misschien een beetje onhandig, maar wat ze mist aan gratie, compenseert ze met charme. Je vindt haar in het hotel, waar ze haar uiterste best doet!

Op 27 augustus is het zover, dan verschijnt het nieuwe deel uit de STORY OF SEASONS-reeks voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Tot die tijd mogen we nog een aantal kennismakingen met huwelijkskandidaten verwachten, aangezien we nog geen twaalf video’s hebben kunnen bewonderen. Uiteraard lees je het hier op Daily Nintendo wanneer de volgende huwelijkskandidaten aan ons worden geïntroduceerd!

Maple