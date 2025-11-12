Verrassing! Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged verschijnt plots voor Switch 2

Wederom verschijnt er een ware gameklassieker op de Nintendo Switch 2. Deze keer is het de beurt aan Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged. Revolution Software kondigde deze release eerder vandaag aan. Wanneer de game uitkomt? Nou, vandaag dus! Je kunt deze Broken Sword-remake nu downloaden op je Switch 2-console. Op het moment van schrijven, staat de game nog niet in de Nederlandse eShop, maar wel in de Amerikaanse.

Fans van de serie weten misschien nog wel dat het bijna op de dag af een jaar geleden is dat de remake van puzzelklassieker Broken Sword voor Nintendo Switch verscheen. Deze vernieuwde versie nam een point-and-click-avontuur uit de jaren 90 en maakte er een game van die thuishoort in het jaar 2024. Naast de graphics werd ook ook de verhaalmodus zelfs aangepast om deze wat laagdrempeliger te maken, al konden de echte fans van het eerste uur ook nog steeds het origineel spelen. Nu de remake ook op de opvolger van de Switch verschijnt, horen daar ook een paar nieuwe upgrades bij. Wat dacht je van 4K-resolutie in tv-modus en Full HD in handheld? Zo zie je elk detail nog beter, en dat zul je bij een puzzelgame van dit kaliber goed kunnen gebruiken. Ook ondersteunt de Switch 2-variant muisbediening.

Bij een nieuwe release hoort natuurlijk een nieuwe trailer. Hieronder kun je zien hoe de Switch 2-release van roken Sword – Shadow of the Templars: Reforged eruitziet.