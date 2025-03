Little Devil: Foster Mayhem krijgt een fysieke release op de Nintendo Switch

Op 26 maart 2025 verschijnt er een fysieke versie van Little Devil: Foster Mayhem voor de Nintendo Switch in Azië. De game ondersteunt meerdere talen. Omdat de Nintendo Switch regiovrij is, kan de game wereldwijd gespeeld worden.

Little Devil: Foster Mayhem kwam oorspronkelijk in 2023 digitaal uit op de Nintendo Switch. In deze chaotische actiegame speel je als een ondeugende jongen die door het huis van zijn pleegouders sluipt om meubels te slopen, vallen te zetten en zo veel mogelijk chaos te veroorzaken – zonder gepakt te worden. Verken verschillende huizen, gebruik alledaagse voorwerpen zoals hamers en verfspuiten om spullen kapot te maken, en ontwijk beveiligingssystemen. Door geheime verhaalelementen te verzamelen, ontrafel je het mysterie achter de Little Devil. Met een mix van strategie en humor biedt de game een unieke ervaring voor spelers die van chaos houden.

Ga jij de fysieke versie halen? Laat het weten in de reacties.