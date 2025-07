Yakuza Kiwami 1 en 2 komen op 13 november naar de Switch 2

Goed nieuws voor Yakuza-fans! Na de release van Yakuza Zero op de launch van de Switch kunnen de liefhebbers van deze open world beat-em-up franchise binnenkort ook aan de slag met het eerste- en tweede deel in de franchise. Tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase van vanmiddag is officieel aangekondigd dat Yakuza Kiwami 1 en 2 op 13 november op de Switch 2 verschijnen. De Yakuza Kiwami-games zijn remakes van de originele Yakuza-games die zijn aan de grafische standaarden van vandaag. De games verschenen eerder al op de PlayStation 4, de Xbox en op Steam maar vanaf 13 november zijn ze dus ook speelbaar op Switch 2. Bekijk de trailer hieronder.